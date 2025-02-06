أحمد سعد يحتفل بنجاح ألبومه وسط النجوم.. ومفاجأة في الحفل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان أحمد سعد مساء أمس (الأربعاء) بنجاح ألبومه الجديد “حبيبنا” وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال الحفل، فاجأ سعد الحضور بنزوله من على المسرح، ليغنّي لعلياء بسيوني أغنية “بسيط” وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتألّق أحمد سعد خلال حفل ألبوم “حبيبنا” بغناء “مفتقدني”، والتي تفاعل معها عدد كبير من الحضور وصنّاع الألبوم.

وتوافد عدد كبير من نجوم وصنّاع الموسيقى الى حفل ألبوم أحمد سعد الجديد “حبيبنا”، وحرص الدكتور سامح سعد الشقيق الأكبر لأحمد سعد على أن يكون أول الحاضرين لدعم شقيقه والاحتفاء معه بنجاح الألبوم، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ طرح أغانيه على مواقع الفيديوهات والتواصل الاجتماعي.

وكان من أبرز الحضور الذين حرصوا على تقديم الدعم لأحمد سعد والاحتفال معه بنجاح ألبومه: تامر عاشور وويجز والمطربة ساندي، والفنان محمد محمود عبد العزيز الذي حضرت معه زوجته، ومحمد الشرنوبي ومحمد عطية وزاب ثروت.