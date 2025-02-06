شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم: فخورة بتمثيل بلدى في الأسبوع الثقافي المصري بقطر والان مع تفاصيل الخبر

عبرت الفنانة أميرة سليم عن سعادتها وفخرها بتمثيل مصر في الأسبوع الثقافي المصري في قطر، حيث قالت لـ الخليج 365 إنها لم تتردد أبدا في تمثيل مصر، مضيفة إلى أنه تم دعوتها للمشاركة من قبل وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.

وأشارت أميرة سليم إلى أنها إعادت تقديم أغنية "بحلم معاك" والتي غنتها نجاة الصغير وهي من ألحان الموسيقار هاني شنودة بشكل وتوزيع جديد، وأيضا "حلوة يا بلدي" لداليدا للملحن جيف بارنيل وذلك لتؤكد على أن الفن المصري قادر على تقديم ألوان مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلي أغنية الراحل فريد الأطرش يا زهرة في خيالي، أما الأغاني العالمية فكان من بينها La Vie en rose للمطربة الفرنسية إيديث بياف، وأغنية الجاز Summertime لجورج جيرشوين، و Over the Rainbow من تلحين هارولد ارلين، و Torna a Surriento للموسيقي الإيطالي إرنست دي كورتيس.



وأكدت أميرة سليم إلى أن سيد درويش هرم من الأهرامات المصرية وأنها كانت حريصة على أن يكون وجودها ومشاركتها تتسم بالتنوع تأكيدا على الهوية المصرية وفي نفس الوقت كونها حلقة وصل بين الهوية المصرية والعالم في أسبوع ثقافي متنوع.



وحرصت أميرة سليم على أن تظهر بمصاحبة زملائها العازفين صلاح عبدالله واحمد عثمان وجمال علاء الدين ما بين البيانو والكونترباص والآلات الإيقاعية.



أميرة سليم



أميرة سليم