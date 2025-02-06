شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يحيى حفل عيد الحب 14فبراير الجاري بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم وليد توفيق حفل عيد الحب يوم 14 فبراير الجارى، في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، على أن يغنى مجموعة من أغانيه الرومانسية الشهيرة.

فى نفس السياق انتهى النجم اللبناني وليد توفيق من تسجيل أغانى ألبومه الجديد والذى سوف يطرحة خلال الأيام المقبلة يتضمن ألبوم وليد توفيق 6 أغنيات هي كبرت البنوت من كلمات وألحان جورج خباز وتوزيع باسم منير، إنت بالناس كلهم كلمات إسماعيل رأفت ألحان وليد سعد توزيع أحمد عادل، شو بدي بالورد كلمات وألحان سليم سلامة توزيع مصطفى عبد الرضا، إنت حبيبي كلمات أحمد ماضي ألحان وليد توفيق توزيع باسم منير، يا معلمة كلمات وألحان من الفلكلور المصري توزيع باسم منير، اضحك يا صخر كلمات توفيق المصري الحان وليد توفيق توزيع باسم منير