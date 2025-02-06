سوار يد الملكة رانيا يلفت الأنظار.. وهذه تفاصيله وسعره

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الملكة الأردنية رانيا العبدالله الأنظار بإطلالتها الأخيرة التي جمعت بين الأناقة والعصرية.



وقد تفاعل الجمهور بشكل خاص مع سوار يد الملكة رانيا، الملفت للنظر، وهو من علامة Rainbow K التجارية الفرنسية، من الذهب ويحمل قطع ألماس، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 4920 يورو.

وقد تميزت الملكة رانيا العبدالله، إلى جانب جمالها وأناقتها، بإنسانيتها وحرصها على التقرب من شعبها، وقد لاقت مبادرتها اللطيفة التي قامت بها لطفلة أردنية، التقدير والإحترام. وفي التفاصيل، وخلال مرور الملكة في حي شعبي، أبدت طفلة إعجابها بقلادة الملكة، فنزعتها الملكة من عنقها، وإقتربت من الطفلة ووضعتها حول عنقها.