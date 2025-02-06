شكرا لقرائتكم خبر عن كارلا صوفيا جاسكون تدافع عن نفسها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نجمة Emilia Pérez كارلا صوفيا جاسكون بمقابلة عاطفية دافعت فيها عن نفسها بعد سلسلة من المنشورات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى، بعد حصولها على ترشيح لجائزة الأوسكار عن مشاركتها فى العمل، ووفقا لـ موقع Deadline، قالت جاسكون: "أعتقد أنني حُكم عليّ، وأُدنت وضحيت ورُجمت دون محاكمة ودون خيار الدفاع عن نفسي".

وتابعت جاسكون: "أشعر وأتعاطف بشدة مع الأشخاص الذين طُردوا من الحافلات بسبب لون بشرتهم، ومع الأشخاص الذين لم يريدوا لهم الدراسة في الجامعة، ومع الأشخاص الذين كرهوا لمجرد وجودهم، مثل كيف أكره في هذه اللحظة".

وأكدت جاسكون: "لم أتوقف عن تلقي الكراهية والتهديدات بالقتل والإهانات والإساءات، لم أر أحدًا خرج، في أي وسيلة إعلامية، أو أي مكان، ليرفع يده نيابة عني ويقول "مرحبًا، ما الذي يحدث مع هذا الشخص الذي تذبحونه؟" ولم يحرك أحد إصبعًا واحدًا من أجل التغيير".



كارلا صوفيا جاسكون

وكانت قد حصلت النجمة العالمية كارلا صوفيا جاسكون، على أول ترشيح لجائزة الأوسكار فى فئة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها فى فيلم "Emilia Pérez"، لتصبح بذلك أول امرأة متحولة جنسيا تحصل على هذا الترشيح فى تاريخ الجائزة.

وحصل فيلم Emilia Perez على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز الأوسكار الـ97، وذلك بعدما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب حرائق لوس أنجلوس.

على أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.