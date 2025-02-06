شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب احمد عادل: الفن الصعيدي له شعبية كبيرة وبدأت الغناء من 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المطرب الشعبي احمد عادل، أن سبب شهرته هي حب الجمهور وما يقدموه من كلمات جميلة تعجب الجمهور، مشيرا إلى أن الفن الصعيدي له شعبية كبيرة وحقق نجاح من خلال المشاركة في الحفلات والأفراح، مؤكدا مفاجئته بالنجاح الكبير التي حققته أغنية "بنت عمي خدوها أغراب".

وأشار المطرب أحمد عادل، خلال لقاء ببودكاست "كلام في الفن"، مع الاعلامي محمد العسيري، المذاع على قناة الوثائقية، إلى أن لديه فريق عمل سوشيال ميديا حيث يغني في الأفراح منذ عام 2001 ويقترب من العمل حوالي 15 سنة، لافتا إلى انتباه للسوشيال ميديا في عام 2010/2011 وبدأت عمل صفحة على اليوتيوب.

وتابع: "مكناش نعرف أن اليوتيوب بيدخل أرباح وهدفنا أننا كنا نظهر فقط والسوشيال ميديا منتشرة الان وفي برامج السوشيال ميديا كثرت جدا وعملنا قناة اليوتيوب ووصلنا لمرحلة كويسة من التفاعل مع الجمهور".

