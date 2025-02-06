شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج حميد الدين: "هنيدى" وضع بصمته وسعيد صالح سجل وهو مريض وأمينة رزق محترمة والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، من برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON المنتج العباس حميد الدين، صاحب شركة السحر للرسوم المتحركة، وهي الشركة المنتجة لفيلم "الفارس والأميرة" وهو أول فيلم كارتون سينمائي عربي.

وقال العباس حميد الدين:"محمد هنيدى إضافة للفيلم، هو فى البداية لم يهتم لأن هيكل الفيلم لم يكتمل، وعندما شارك فى شخصية الجنى "بختوع" وضع بصمته وقال الجن مش هيتكلم إلا مصرى، وكان يؤدى الدور بالشكل اللى مرتاح فيه، وكان سعيد عندما تم عرض الفيلم فى مهرجان الجونة".

وعن الفنانة أمينة رزق، قال :"كانت شخصية محترمة وتقول لو محتاجين أعيد الدور أعيده، والتجربة كانت عظيمة، وكل اللى شاركوا محترمين وأساتذة، وسعيد صالح سجل الفيلم وهو مريض، وأداؤه كان عظيما، وفوق الخيال".

وأكد العباس حميد الدين أن الفيلم كله كان محظوظ وفيه روح وفنان الكاريكاتير الكبير مصطفى حسين صمم الشخصيات وهو شخصية عظيمة.



