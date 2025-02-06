شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تواصل تصوير مسلسلها حسبة عمرى فى منطقة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة روجينا تصوير مسلسلها الجديد حسبة عمرى في منطقة المعادى، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من تأليف محمود عزت، إخراج مى ممدوح، حيث صورت روجينا عدد من مشاهد المسلسل في مناطق متفرقة في القاهرة، ومن المقرر ان يستمر التصوير في المعادى لعدة أيام ثم تنتقل اسرة المسلسل إلى لوكيشنات أخرى .

مسلسل "حسبة عمرى" يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.