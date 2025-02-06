شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج حميد الدين عن دور أبو زهرة فى الفارس والأميرة: أبدع فى آداء الشخصية وأضاف إليها والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، من برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON المنتج السعودى العباس حميد الدين صاحب شركة السحر للرسوم المتحركة، وهي الشركة المنتجة لفيلم "الفارس والأميرة" وهو أول فيلم كارتون سينمائي عربي.

وتحدث العباس حميد الدين عن دور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال الفيلم والذى أدى دور الكاهن، قائلا:"قال عن نفسه إن إداؤه فى دور الكاهن عظيم، وهو لا يحتاج لشهادة أى أحد، فهو كان يؤدى باستمتاع، وكان مبدع ويؤدى الشخصية ويضيف إليها".

وأضاف العباس:" الحمد لله ربنا وفقنى فى الفيلم وهى رحلة طويلة ليست مغامرة ولا تجربة، وقدمت صناعة الرسوم المتحركة فى الوطن العربى.. وخلال الحلقة قدمت منى الشاذلى أغنية الفيلم بصوت الفنان عبد الرحمن أبو زهرة".



