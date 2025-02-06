شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج حميد الدين عن أبطال فيلم الفارس والأميرة: امتلكوا الدور وعبلة كامل عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، من برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON المنتج السعودى العباس حميد الدين، صاحب شركة السحر للرسوم المتحركة، وهي الشركة المنتجة لفيلم "الفارس والأميرة" وهو أول فيلم كارتون سينمائي عربي.

وتحدث العباس حميد الدين عن الفيلم قائلا:"نجوم الفيلم امتلكوه وكل واحد عاوز يؤدى فيه كل اللى عنده، والفنان محمد هنيدى كان بيقولى "سبونى أعمل اللى انا عاوزه" وعبلة كامل عظيمة، وكل ممثل امتلك الدور والفيلم، لافتا إلى أن الفنان الراحل سمير غانم أحضر دنيا ابنته للاستوديو من أجل المشاركة فى الفيلم".

وأضاف العباس:" بدأنا الفيلم مع محمد حسيب أستاذ بالمعهد العالى للرسوم المتحركة، ثم ذهبنا للسيناريت بشير الديك لطلب تقديم فيلم رسوم متحركة، موضحا أن بشير الديك أخذ القصة الحقيقية وأضاف إليها القصة الخيالية التى لا تؤثر فى مجرياتها".

وشارك فى آداء الأصوات فى الفيلم :"الفنانة الراحلة زوزو نبيل والنجم محمد هنيدي والنجمة دنيا سمير غانم وعبلة كامل وماجد الكدواني وعبد الرحمن أبو زهرة وكل أبطال العمل".