طرح الإعلان الدعائي الأول لـ العتاولة 2.. رمضان 2025

ظهور مميز ولافت لأبطال المسلسل في إطار تشويقي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:50 مساءً - طُرح تم منذ قليل الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسلوالذي يأتي من بطولة أبطال الجزء الأول، طارق لطفي، باسم سمرة، بينما انضم للجزء الثاني كل من، أمير صلاح الدين والعديد من الفنانين.وقد نشر الأستاذرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية الإعلان الدعائي للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، وبدأ الإعلان بظهور مشاهد من نهاية الجزء الأول والتي ظهر فيها شخصية "عيسى الوزان" والتي جسد شخصيتها الفنان باسم سمرة وهو يتعرض لحادث سير ولكنه يعود من جديد في أحداث الجزء الثاني.وقد تميز الإعلان الدعائي بحالة من التشويق لأحداث الجزء الجديد من المسلسل، وظهرت الفنانةوالتي تثشارك ببطولة الجزء الجديد، وانتهى الإعلان بتأكيد "نصار" والذي جسد شخصيته الفنان أحمد السقا لعودة العتاولة من جديد.

يمكنك قراءة.. نسرين أمين تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2 وحكاية شخصية عدولة

تفاصيل مسلسل "العتاولة"

يُذكر أن مسلسل "العتاولة" تم عرضه خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي مما جعل القائمين عليه يُعلنون عن تقديم الجزء الثاني منه بموسم دراما رمضان 2025.وقد شارك ببطولة الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف، ويشهد الجزء الثاني مُشاركة فنانين جدد ومن أبرزهم فيفي عبده، نسرين أمين، أمير صلاح الدين ويأتي المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف هشام هلال.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».