نسرين أمين تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2 وحكاية شخصية عدولة

تابعت الجزء الأول ونجاحه الكبير

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تفاصيل شخصية عدولة في الجزء الثاني

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:50 مساءً - كشفت الفنانةتفاصيل مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "" الذي يتواصل تصويره للعرض في منافسات، حيث التحقت نسرين بأبطال الجزء الثاني لتجسيد شخصية "عدولة" وهي عدوّة قديمة لنصار () وخضر () وتعود للظهور مجدداً في حياتهما وتتطور الأمور بعد ذلك.وقالت نسرين أمين لـ "" أنها تابعت حلقات الجزء الأول من العتاولة الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024 وشاهدت النجاح الكبير الذي حققه العمل وذلك كان سبباً رئيسياً في موافقتها على المشاركة خلال أحداث الجزء الثاني المقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.يمكنكِ قراءة.. المنضمون الجدد والغائبون عن العتاولة 2 في رمضان 2025.. إليكم القائمةوتابعتأنها تعاونت مع الشركة المنتجة للمسلسل في أكثر من عمل سابق فهي شركة كبيرة ومحترمة وأشعر براحة في التعامل معهم، مضيفة أن المخرج أحمد خالد موسى تعاونت معه في عملين سابقين قبل العتاولة وهما "" و"" ومتحمسة للعمل معه مجدداً.واستكملتتصر يحاتها مشيدة بالعمل مع نجوم كبار مثل أحمد السقا وطارق لطفي وباقي الفنانين وأنها سعيدة بالتواجد معهم مشيرة إلى أن شخصية "عدولة" التي تجسدها في الأحداث ستظهر لنصار وخضر وتدخل معهم في صراعات مع حدوث بعد المواقف الغير متوقعة وستكون مفاجأة للجمهور." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده ، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.إقرأي أيضاً.. أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025.. تعرفوا إليهن

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.

آخر مشاركات نسرين أمين السينمائية

وفي سياق آخر يُعرض للفنانةحالياً في دور السينما فيلم "الدشاش" الذي يحقق نجاحاً لافتاً منذ طرحه، والفيلم من بطولة: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».