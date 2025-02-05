شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يطرح كليب "100 إحساس جديد" احتفالا بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم وائل جسار للساحة الغنائية بعد غياب دام عاما بالتمام منذ ظهور آخر أغنياته "كل وعد"، والتي حققت ما يزيد عن 135 مليون مشاهدة على يوتيوب، وظهرت للنور في عيد العيد من العام الماضي، وشهد الكليب ظهورا استثنائيا لزوجته.



ويروى وائل جسار عطش عشاقه لصوته وإطلالته عبر أغنية "100 إحساس جديد"، التي يقدم خلالها توليفة عاطفية ورومانسية ساحرة تتلاءم مع أجواء عيد الحب.

ويتعاون جسار عبر الأغنية الجديدة مع الشاعر هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى ومكساج أحمد عبد السلام، ويعيد العمل التعاون الناجح بين النجم اللبناني وشركة الإنتاج الفني فايرال ويف، بعد النجاح الجماهيري الذي طال أغنية "كل وعد".