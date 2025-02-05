شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة بيضا الحلقة 14.. طاهرة تبدأ خطتها لإيقاع عمر الشناوي فى حبها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع أحداثا مشوقة، حيث ذهبت طاهرة "هاجر" ونور محمود "معتصم"، لفيلا عادل "عمر الشناوي، وتفاجأت أنه قد عرض الفيلا للبيع، فقررت أن تبدأ خطتها فوراً لإيقاعه في حبها، ومن ثم يصبح من السهل أن تأخذ الهارد الذى يخص ضي "حنان مطاوع".

وبالفعل دخلت الفيلا، مدعية أنها جاءت لتشتريها وأعطته نمرتها، ولكن كانت ضي "حنان مطاوع" قد رأتها، وأخبرته أنها تعرفها وأنها تبع معتصم، فيقرروا أن يلعبوا هم عليها حتى يعرفوا ما الذي تريده بالضبط.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.



مسلسل صفحة بيضا