شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى ديفيد تينانت يكشف ولادته بستة أصابع في قدمه اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى ديفيد تينانت أنه ولد باضطراب نادر، الذى تسبب في وجود ستة أصابع في قدمه اليمنى بعد أن لاحظ المعجبون على موقع ريديت الأمر.

في مقابلة حديثة مع موقع Metro، اعترف ديفيد بأن إصبع قدمه الإضافي يبدو "مثل نتوء" عندما تحدث عن الحالة لأول مرة.

سُئل ديفيد عما إذا كان الناس يعرفون عن الاضطراب، فأجاب: "حسنًا، يعرفون الآن"، وتابع ديفيد مازحًا: "إنه يشبه نتوءًا".

وتأتى هذه الأخبار قبل تقديم ديفيد لحفل توزيع جوائز البافتا للمرة الثانية على التوالي.



ديفيد تينانت

فى نفس السياق حصل الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land على ترشيح لجائزة أفضل فيلم وثائقى من جوائز البافتا التى أعلن عنها منذ ساعات، على أن يقام الحفل فى 16 فبراير الجارى .

ويتنافس No Other Land أمام أفلام وثائقية وهى:

Black Box Diaries

Daughters

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

وذلك بعدما فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

فيلم No Other Land من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74.