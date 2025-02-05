شكرا لقرائتكم خبر عن هالة جلال تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت المخرجة هالة جلال، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصير، فعاليات الدورة الـ 26، الذى حضره نخبة من نجوم وصُنّاع السينما، من بينهم المنتج محمد العدل والمخرج أشرف فايق، والسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، والمخرج يسري نصر الله والمخرج أمير رمسيس، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان محمد حاتم، والفنانة أميرة فتحي، والمخرجة هالة خليل، إضافة إلى جانب عدد من السينمائين المصريين والعرب.

بدأ الحفل بالفنانة سلوى محمد علي، والإعلامي سمير عمر اللذين قاما باستعراض تاريخ السينما المصرية وتحدثا عن البدايات والرواد، وقدمت الحفل المذيعة رباب الشريف والتي استدعت المخرجة هالة جلال، والتي قالت: "صعب التعبير عن شعوري الآن ولكني أشكر الفنانة سلوى محمد علي، والإعلامي سمير عمر، والمخرج هاني عفيفي مخرج الحفل، ونحن اجتمعنا هنا لحب السينما التسجيلية والقصيرة وهي مصنع لخروج أجيال من السينمائيين، وهذا المهرجان ناجح منذ 25 عاما، وحاولت أنا وفريق عملي أن نستمر على هذا النجاح، واستدعى فريق العمل الذي اجتهد وتطوع ليخرج هذه الدورة في هذا الشكل، وهم ماجي مرجان، ومصطفى يوسف، وأحمد نبيل، وهذا الملتقى مهم جدا في دعم الشباب ومقدم من شركات إنتاج مصرية".

وأضافت هالة جلال أيضا في كلمتها: "هذه الدورة تتميز بتنوع الأفلام المشاركة والأنشطة المصاحبة"، مشيرة إلى أن المهرجان يسعى لتقديم أعمال سينمائية تناقش قضايا المجتمع بأسلوب فني راقٍ، كما يوفر منصة للمواهب الجديدة لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع.

حضر الحفل نائب المحافظ الذي ألقي كلمة أكد فيها أهمية السينما التسجيلية، وشكر المركز القومي للسينما على تقديم المهرجان فى المحافظة، مؤكدا دعم المحافظة لهذا المهرجان الذى يهتم ويحتفى بالسينما وصناعتها.

عقب كلمة نائب المحافظ صعد أعضاء لجان التحكيم علي المسرح بعدما استدعتهم مذيعة حفل الافتتاح لالتقاط صور تذكارية، ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم المصري "ثريا"، وهو فيلم درامي مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول قصة فتاة تعيش في قرية نائية، تواجه تحديات صعبة بعد إصابة شقيقها بمرض نادر، بينما تتوالى جرائم قتل الفتيات في قريتها على يد عصابات مجهولة. الفيلم من إخراج أحمد بدر كرم، في أول تجربة سينمائية طويلة له، ويبرز قضايا مجتمعية مثل الجهل والخوف والاستغلال، من خلال حبكة مشوقة تجمع بين الدراما والتشويق.

وكرمت المخرجة هالة جلال خلال حفل الافتتاح المخرج الكبير علي الغزولي الذي تحمل الدورة هذا العام اسمه، كما كرم المخرج الراحل سمير عوف، والمصور السينمائي الكبير ماهر راضي وتسلمت عنه المخرج حنان راضي، والمخرجة نبيهة لطفي، والمخرجة عطيات الأبنودي، والمخرجة تهاني راشد، والمخرج الكاميروني جان ماري تينو، والناقد والكاتب فاروق عبد الخالق.

جدير بالذكر أن المهرجان يقدم مجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى جانب ورش عمل وجلسات نقاشية بحضور نخبة من النقاد والمخرجين والمهتمين بصناعة السينما. كما يشمل المهرجان عروضًا خاصة لأفلام وثائقية وأفلام رسوم متحركة قصيرة، تتناول موضوعات إنسانية وثقافية واجتماعية.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.



هالة جلال تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة



افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة



افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية



مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة



مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية



مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة