المطربة الأمريكية آمون ستار تشارك بلقطات من مشاركتها فى حفل الجرامى.. صور

القاهرة - سامية سيد - شاركت المطربة الأمريكية آمون ستار متابعيها بلقطات من مشاركتها في حفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ 67، وهو الحفل الذي أقيمت فعالياته في لوس أنجلوس الأمريكية بمشاركة مطربى وموسيقيى العالم، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي مقطع فيديو يظهر من خلاله كواليس تحضيراتها للحفل وفستانها.

وجاءت جائزة جرامي لأفضل فنان جديد من نصيب المغنية تشابيل روان، فيما فازت بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي المغنية سابرينا كاربنتر عن ألبوم Short n’ Sweet، وفازت سابرينا أيضا بجائزة جرامي لأفضل أداء بوب منفرد عن أغنية Espresso.

أما جائزة جرامي لأفضل تسجيل إلكتروني راقص فاز بها تام إمبالا وجاستيس عن أغنية Neverender، بينما نالت دويتشي جائزة جرامي لأفضل ألبوم راب عن ألبوم Alligator Bites Never Heal، لتصبح ثالث امرأة تفوز بالجائزة بعد كاردي بي و لورين هيل.

وحصد كندريك لامار جائزة جرامي أفضل أغنية راب عن أغنية Not Like Us، وفاز عن نفس الأغنية بجائزة جرامي لأفضل أداء راب.

بينما حصد كريس براون جائزة جرامي لأفضل ألبوم آرأاند بي عن ألبوم 11:11، فيما فاز فريق the Beatles، بجائزة جرامي لأفضل أداء روك عن أغنية Now and Then، وحصدت جائزة أفضل ألبوم روك فرقة ذا رولينج ستونز عن ألبوم Hackney Diamonds.

ونالت سييرا فيريل جائزة جرامي لأفضل ألبوم أمريكي بعنوان Trail of Flowers، بينما حصدت بيونسيه جائزة أفضل ألبوم ريفي Cowboy Carter، وشاركت مايلي سايروس في جائزة جرامي لأفضل أداء ثنائي لأغنية ريفية عن أغنية II MOST WANTED، وحصد كليب American Symphony جائزة أفضل فيديو موسقي، بينما حصدت شاكيرا جائزة أفضل البوم بوب لاتيني وهو بعنوان Las Mujeres Ya No Lloran، وأهدت شاكيرا الجائزة للمهاجرين.

أما ليدي جاجا، وبرونو مارس فحصدا جائزة أفضل أداء بوب ثنائي عن أغنية "Die With A Smile" خلال حفل توزيع جوائز جرامي.

Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهي أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.



