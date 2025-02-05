فاروق الفيشاوي مسيرة سينمائية مميزة مع كبار النجوم 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:20 مساءً - يعد الفنان فاروق الفيشاوي واحداً من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية والعربية، من خلال مُشاركته ببطولة عدد كبير من الأفلام، والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور والنُقاد على حدٍ سواء.

وإحياءً لذكرى ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي والتي تأتي اليوم 5 فبراير، نستعرض لكم أبرز أفلامه السينمائية، والتي جمعته بكبار المُخرجين والفنانين، وأصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية.

النجاح بالدراما التلفزيونية وصناعة النجومية بالسينما أمام "الزعيم"

بدأ الفنان فاروق الفيشاوي مسيرته الفنية بمنتصف السبعينيات، من خلال تجسيده لعدد من الأدوار الصغيرة، ما بين الدراما التلفزيونية والأفلام السينمائية. ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها خلال تلك الفترة، هي مسلسلات: "هروب، على باب زويلة، نادية، وداعاً الماضي". وأفلام: "الحساب يا مدموازيل، الحب في طريق مسدود، وثالثهما الشيطان".

ومع نهاية السبعينيات حقق الفنان فاروق الفيشاوي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال مُشاركته ببطولة مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً"، والذي شارك ببطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عبد المنعم مدبولي، صلاح السعدني، يحيى الفخراني.



وفي عام 1980 يُعرض للفنان فاروق الفيشاوي عددٌ من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها: "غداً سأنتقم" أمام الفنانة نجلاء فتحي، "الباطنية" أمام الفنانة نادية الجندي وعدد من النجوم. وبنفس العام جاء تعاوُنه الأول مع الفنان عادل إمام من خلال فيلم "غاوي مشاكل".

إلا أن النجاح الحقيقي للفنان فاروق الفيشاوي جاء من خلال تجسيده البطولة أمام الفنان عادل إمام والفنانة سعاد حسني، بواحد من أبرز الأفلام في السينما المصرية وهو فيلم "المشبوه"؛ لينطلق الفنان فاروق الفيشاوي عقب ذلك في مسيرته السينمائية كواحد من نجوم السينما.

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مسيرة سينمائية جسّد من خلالها فاروق الفيشاوي العديد من الشخصيات

وقد شهدت فترتا الثمانينيات والتسعينيات إنتاجاً غزيراً للفنان فاروق الفيشاوي؛ حيث شارك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم، ومن أبرزها: "درب الهوى"، والذي ضم ببطولته عدداً من الفنانين، من ضمنهم: أحمد زكي، محمود عبد العزيز، يسرا، مديحة كامل. كما قدّم أيضاً الأداء الكوميدي من خلال فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" أمام الفنان سمير غانم.

وفي عام 1984 شارك الفنان فاروق الفيشاوي بالبطولة أمام النجمة شادية، من خلال فيلم "لا تسألني من أنا". وبنفس العام تعاون مع الفنان نور الشريف بفيلم "بيت القاضي"، وتعاونا مرة أخرى عام 1986 من خلال فيلم "السكاكيني". كما تعاون مع الفنان الكبير فريد شوقي بعدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها: فيلم "قضية عم أحمد" والذي تم عرضه عام 1986.

وبنفس العام، جاء تعاوُن الفنان فاروق الفيشاوي مع المُخرج محمد خان، من خلال فيلم "مشوار عمر"، والذي شارك في بطولته: مديحة كامل، ممدوح عبد العليم. كما جسّد بطولة فيلم "القرداتي" أمام الفنانة سمية الألفي عام 1987، وهو آخر أفلام المُخرج الراحل نيازي مصطفى.

ومع بداية التسعينيات وفي عام 1990، تعاون الفنان فاروق الفيشاوي مرة أخرى مع الفنان عادل إمام من خلال فيلم "حنفي الأبهة". كما جسّد أداءً ممُيزاً بأفلام: "ديك البرابر" عام 1992 أمام الفنانة نبيلة عبيد، و"الجراج" أمام الفنانة نجلاء فتحي. كما حرَص أيضاً على دعم جيل الشباب، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية؛ حيث شارك ببطولة عددٍ من المسلسلات والأفلام أمامهم.



وقد رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي في 25 يوليو عام 2019، عن عمر ناهز الـ67 عاماً؛ تاركاً إرثاً فنياً ما بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح، جعل الجمهور يتذكره دوماً كواحد من كبار الفنانين.



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