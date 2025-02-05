أفلام سينمائية جمعت عزت العلايلي بـ سعاد حسني.. بذكرى وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:20 مساءً - طوال مسيرة فنية امتدت لما يتجاوز الخمسين عاماً، نجح الفنان عزت العلايلي في أن يكون له مكانة خاصة بتاريخ الفن المصري والعربي، وذلك من خلال مُشاركته في العديد من الأعمال الفنية، ما بين الدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرح والسينما، والتي أصبح واحداً من أبرز نجومها.

وبذكرى وفاة الفنان عزت العلايلي، والتي تأتي اليوم 5 فبراير، نستعرض لكم بداياته الفنية وتعاونه السينمائي مع السندريلا سعاد حسني بعدد من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً.

من العمل في التلفزيون إلى السينما أمام فريد الأطرش

جاءت البداية الفنية للفنان عزت العلايلي عقب تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلا أنه لم يعمل بالتمثيل في بداية حياته العملية، حيث عمل بالتلفزيون المصري مُعداً لعدد من البرامج التلفزيونية.

كما أنه أسهم أيضاً في المسرح؛ من خلال الإعداد المسرحي لمسرحية "ثورة قرية"، والتي شارك في بطولتها أمام كل من صلاح قابيل، رشوان توفيق، عادل إمام. وعلى مستوى السينما؛ جاءت فرصته الأولى من خلال المُشاركة ببطولة فيلم "رسالة من امرأة مجهولة"، والذي جاء من بطولة فريد الأطرش، لبنى عبد العزيز، ومن إخراج صلاح أبو سيف.

ونجح الفنان عزت العلايلي في تجسيد بطولة العديد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها "بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، السقا مات، التوت والنبوت، المواطن مصري"، والعديد من الأفلام السينمائية.

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نجاح استثنائي في السينما جمع عزت العلايلي وسعاد حسني

وخلال مشواره السينمائي، تعاون الفنان عزت العلايلي مع العديد من نجمات السينما المصرية والعربية، ومن أبرز الفنانات اللواتي تعاون معهن الفنان عزت العلايلي هي الفنانة سعاد حسني، حيث حققا نجاحاً كبيراً من خلال 6 أفلام سينمائية جسدا بطولتها معاً.

وجاء التعاون الأول بين الفنان عزت العلايلي والفنانة سعاد حسني بتوقيع المُخرج يوسف شاهين عام 1971 من خلال فيلم "الاختيار"، وتعاون الثلاثي مرة أخرى بالعام التالي 1972؛ من خلال فيلم "الناس والنيل".

وعلى مدار عشر سنوات، تعاون الفنان عزت العلايلي والسندريلا سعاد حسني بعدد كبير من الأفلام السينمائية، وهي "غرباء – 1973" وشارك في بطولة الفيلم كل من حسن فهمي، شكري سرحان، وفيلم "على من نطلق الرصاص – 1975" من إخراج كمال الشيخ، وشارك ببطولته محمود ياسين، جميل راتب.



وفي عام 1981، يأتي تعاونهما السينمائي الخامس من خلال فيلم "القادسية"، والذي جسد خلال أحداثه شخصية "سعد بن أبي وقاص"، وجاء الفيلم من إخراج صلاح أبو سيف، وشهد نفس العام التعاون السينمائي الأخير بين السندريلا وعزت العلايلي، من خلال فيلم "أهل القمة"، والذي جاء من تأليف نجيب محفوظ، ومن إخراج علي بدرخان.



وقد رحل عن عالمنا الفنان عزت العلايلي في مثل هذا اليوم؛ 5 فبراير عام 2021، عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، وقد ضم رصيده الفني ما يُقارب الـ200 عمل فني، مما جعله واحداً من أبرز نجوم الوطن العربي.



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