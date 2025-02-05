جيزيل بوندشين تستقبل طفلها الأول من جواكيم فالنتي

جيزيل بوندشين تؤكد بأنها متحمسة لاستقبال فصل جديد بحياتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:20 مساءً - استقبلت عارضة الأزياء البرازيليةGisele Bundchen البالغة من العمر 44 عامًا طفلها الثالث والذي يعد الطفل الأول منولم يتم الكشف عن أي تفاصيل سواء نوع الطفل أو اسمه بحسب موقع "TMZ".

ويعد المولود الجديد الطفل الثالث لها حيث كانت قد أنجبت عارضة الأزياء جيزيل بوندشين من زوجها السابق توم برادي إبنان وهُما "فيفيان - 12 عامًا" و"بنيامين - 15 عامًا"، وبحسب مصدر كانت قد أعلنت جيزيل بوندشين بأنها مُتحمسة لإحتضان فصل جديد من حياتها بمنتهى الامل وفقًا لما جاء بـ"PEOPLE".وقد أوضح المصدر وقال بإن عارضة الأزياء جيزيل بوندشين قد تلقت العديد من الرسائل والتهاني، وقد أرادت أن تجعل نبأ حملها خاص لفترة طويلة، وفي نوفمبر الماضي كان قد تم تصوير جيزيل بوندشين والتي بدت عليها ملامح الحمل على إحدى الشواطئ في كوستاريكا وهي تمسك بيد جواكيم فالنتي.



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إعلان حمل جيزيل بوندشين

يُذكر أن في أكتوبر الماضي أعلنت عارضة الأزياء البرازيليةنبأ حملها وأكدت سعادتها بحملها لطفلها الأول من جواكيم فالنتي، بحسب ما ذكره مصدر خاص لـ "PEOPLE".وقال المصدر حينها لمجلة "PEOPLE" بأن عارضة الأزياءوالتي تبلغ من العمر 44 عاماً تشعر بالسعادة بشأن حملها، وحتى الآن لم تكشف عن جنس الطفل لأنها لا تخطط لمعرفة ذلك بنفسها حتى يولد الطفل، وأضاف بأن جيزيل بوندشين حامل بعدة أشهر وتخطط لاستقبال طفلها في المنزل.وأكد المصدر بأنسعيدة للغاية في ميامي وتستمتع بحياتها هناك وتشعر بأنها محظوظة للقائها بـ جواكيم فالنتي، وجميع من حولها سُعداء بنبأ حملها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».