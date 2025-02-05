جيزيل بوندشين تستقبل طفلها الأول من جواكيم فالنتي

جيزيل بوندشين تؤكد بأنها متحمسة لاستقبال فصل جديد بحياتها
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ويعد المولود الجديد الطفل الثالث لها حيث كانت قد أنجبت عارضة الأزياء جيزيل بوندشين من زوجها السابق توم برادي إبنان وهُما "فيفيان - 12 عامًا" و"بنيامين - 15 عامًا"، وبحسب مصدر كانت قد أعلنت جيزيل بوندشين بأنها مُتحمسة لإحتضان فصل جديد من حياتها بمنتهى الامل وفقًا لما جاء بـ"PEOPLE".وقد أوضح المصدر وقال بإن عارضة الأزياء جيزيل بوندشين قد تلقت العديد من الرسائل والتهاني، وقد أرادت أن تجعل نبأ حملها خاص لفترة طويلة، وفي نوفمبر الماضي كان قد تم تصوير جيزيل بوندشين والتي بدت عليها ملامح الحمل على إحدى الشواطئ في كوستاريكا وهي تمسك بيد جواكيم فالنتي.
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إعلان حمل جيزيل بوندشينيُذكر أن في أكتوبر الماضي أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين نبأ حملها وأكدت سعادتها بحملها لطفلها الأول من جواكيم فالنتي، بحسب ما ذكره مصدر خاص لـ "PEOPLE".
وقال المصدر حينها لمجلة "PEOPLE" بأن عارضة الأزياء جيزيل بوندشين والتي تبلغ من العمر 44 عاماً تشعر بالسعادة بشأن حملها، وحتى الآن لم تكشف عن جنس الطفل لأنها لا تخطط لمعرفة ذلك بنفسها حتى يولد الطفل، وأضاف بأن جيزيل بوندشين حامل بعدة أشهر وتخطط لاستقبال طفلها في المنزل.
وأكد المصدر بأن جيزيل بوندشين سعيدة للغاية في ميامي وتستمتع بحياتها هناك وتشعر بأنها محظوظة للقائها بـ جواكيم فالنتي، وجميع من حولها سُعداء بنبأ حملها.
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