تعرفوا إلى تفاصيل حفل ليلة العمر لـ 300 عريس.. أحياه ثلاثة مطربين بموسم الرياض

الفنان عايض يوسف: شرف أن أشارك بليلة العمر

حدث ضخم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:20 مساءً - بحضور المستشار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA، أُقيم أمس الثلاثاء حفل زفاف 300 عريس، في مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي، وسط أجواء مبهجة جمعت العرسان مع عائلاتهم وأصدقائهم في أمسية استثنائية حملت عنوان "ليلة العمر"، وذلك ضمن مبادرات موسم الرياض المجتمعية.وتخلل الحفل فقرات فنية مميزة، بدأت بزفّة موسيقية؛ أضفت أجواءً من الفرح والبهجة، تلتها وصلات غنائية؛ أحياها نخبة من نجوم الطرب الخليجي، حيث تألق الفنان عايض يوسف والفنان عبد الله رشاد والفنان فهد الكبيسي بأجمل أغانيهم التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث الفنان عايض يوسف عن هذه المبادرة قائلاً: "ألف مبروك لجميع العرسان الـ 300، وأتمنى لهم التوفيق، وأبارك لهم على هذه الليلة الجميلة".وأكمل قائلاً: "نحن كفنانين نحرص ونبحث عن مثل هذه المبادرات، ونهتم للمشاركة بها، والفن دائماً يقال إنه رسالة، ومشاركتنا بهذه المبادرات تعد رسالة حقيقية لدورنا كفنانين بالمشاركة بهذا الحدث، وأشعر بالفرحة لمشاركتي أناساً في مناسبة مهمة بحياتهم، وهذا شرف لنا، ويسعدني أن أتواجد بهذا اليوم المهم؛ ليلة العمر".أما الفنان عبد الله رشاد، فتحدث عن مشاركته بهذه الليلة، قائلاً: "سبق أن قلت إن مشاركتي بليلة العمر مميزة بالنسبة لي، وهو حدث كبير ومهم، وأشكر هيئة الترفيه على تقديم مثل هذه المبادرة، لذلك فرحتي لا توصف بأن أكون أحد الفنانين المشاركين بالحدث الضخم، والذي يقام لأول مرة بتاريخ المملكة بهذا العدد الكبير من العرسان".

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لقاءات مع العرسان

حفل لـ 300 عروس تحييه أحلام وأميمة طالب

كما التقت "الخليج 365" بعدد من العرسان قبل بدء الحفل، وعند حضورهم إلى مسرح أبو بكر سالم للاحتفال بليلة العمر. بداية تحدث العريس إسماعيل النجعي قائلاً: "شعوري بهذه الليلة شعور لا يوصف، أكاد أطير من الفرح، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ على هذه المبادرة الرائعة".أما أسعد القيسي، فشكر ببداية حديثه المستشار تركي آل الشيخ على المبادرة التي تدعم الشباب والشابات، وقال: "بارك الله لهم وجمع بينهم بالخير ورزقهم بالذرية الصالحة"، وتابع القيسي قائلاً: "أدعو لزوج ابنتي محمد جبران بالتوفيق، وكذلك ابنتي العروس ليلى بالتوفيق والاستقرار".فيما شكر العريس فيصل الزهراني المستشار تركي على هذه المبادرة، قائلاً: "مبادرة جميلة، وأشكر جميع القائمين عليها، وحقيقة كشباب تعني لنا الكثير، وكما ترون الفرحة الآن، واليوم عمّت الجميع من دون استثناء، فمن الأعماق شكراً".أما العريس فارس محمد فتحي، فقال: "شعوري لا يوصف من جمال هذا الترتيب، والكلمات تعجز عن قول ما بداخلي، وأشكر كل القائمين على هذه المبادرة الجميلة".وقال العريس محمد أحمد قصادي: "ليلة سعيد للجميع، وشعور رائع جداً، وأشكر جميع القائمين على هذا الحفل وأشكر ولاة أمورنا".أما العريس حسن حمود العديني، فقال: "الحمدلله الحفل جميل، وهنالك تواجد رائع من الجميع، وأشكر كل من قام على هذه المبادرة، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ، الذي أدخل الفرح لقلوب 300 عريس، وكذلك أفرح الشعب جميعاً اليوم معنا، والذين شاركونا هذه الفرحة".كما قال العريس محمد منصور الشليل: "المبادرة التي شملت 300 عريس و300 عروس مبادرة جميلة جداً، وأتمنى التوفيق لكل الشباب، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ وولاة أمورنا على كل تسهيل قدموه لنا اليوم".وفي ختام الحفل، تم تنظيم مأدبة عشاء؛ احتفاءً بهذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء من الفرح والسرور التي عكست روح المشاركة.وكانت قد شاركت العديد من الجهات الحكومية والخاصة بدعم هذه المبادرة؛ من خلال تقديم الهدايا، حيث أبلغ معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، معالي المستشار تركي آل الشيخ، بأن 300 عريس مستحق للسكن سيحصلون على وحداتهم السكنية في شهر رمضان بحد أقصى.وتم بث الحفل مباشرة على عدد من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، مما أتاح للجمهور متابعة تفاصيل الحفل أينما كانوا.يذكر أن هنالك حفلاً للنساء، وسيشمل 300 عروسة، سيقام يوم 9 فبراير 2025 في مسرح محمد عبده أرينا، وستحييه الفنانة أحلام، والفنانة أميمة طالب.

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