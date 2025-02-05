فرقة مسار إجباري تكشف عن فيديو كليب مابقتش أخاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:20 مساءً - أطلقت فرقة "مسار إجباري" أحدث أغانيها المصورة "مابقتش أخاف"، عبر المنصات الموسيقية المختلفة، وتأتي من إخراج كريم علي.

فيديو كليب "مابقتش أخاف"

وتظهر في الفيديو كليب الفرقة بنفسها، حيث يجسد صراعهم الشخصي مع الخوف، ليس فقط في موسيقاهم، بل في الحياة ككل، ويعكس الـ فيديو كليب جوهر ألبومهم الذي حمل نفس اسم الأغنية، وهو: قرار واعٍ بالتغلب على الخوف.

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11 أغنية فريدة لفرقة مسار إجباري

تمثل هذه الأغنية تتويجاً لتشكيلة ناجحة من 11 أغنية فريدة من نوعها، حيث أعادت الفرقة إحياء صوتها المميز بأغانٍ تشبه كلاسيكياتهم التي أحبها الجمهور، بالإضافة إلى تجربة اتجاهات موسيقية جديدة؛ بمزج موسيقى الروك مع إيقاعات الديسكو، وحتى دمج عينات من الموسيقى الشعبية، تدفع فرقة مسار إجباري مرة أخرى حدودها الفنية إلى مستوى جديد، لتقدم تجربة موسيقية جديدة لمعجبيها.

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مسار إجباري في سطور

"مسار إجباري" هي فرقة روك مصرية رائدة، أسرت الجماهير منذ تشكيلها عام 2005، تشتهر الفرقة بكلمات أغانيها القوية ومزجها الفريد بين موسيقى الروك والجاز والموسيقى الشرقية، وتتناول الفرقة القضايا الاجتماعية والثقافية بصوت متميز ومحبب. وتعكس فرقة مسار إجباري، باسمها، النضالات اليومية وتطلعات الناس العاديين، مما يجعل موسيقاهم تزداد بريقاً مع مرور السنين.

أصبحت الفرقة على مرّ السنين حجر الزاوية في المشهد الموسيقي المصري المستقل، وحازت على إشادة واسعة النطاق محلياً وعالمياً ومنذ بداياتها الأولى، قامت الفرقة بجولات واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث قدمت عروضها في الفعاليات والمهرجانات الكبرى.



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