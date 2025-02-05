رمضان 2025.. قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:20 مساءً - تضم قائمة أعمال موسم دراما رمضان 2025 مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يخوض به الفنان الشاب عصام عمر تجربة جديدة في البطولات التلفزيونية، بعدما تواجد في رمضان الماضي؛ من خلال مسلسل "مسار إجباري"، الذي سجل بطولة مشتركة بينه وبين الفنان أحمد داش، وحقق العمل نجاحاً لافتاً.
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كما تظهر الفنانة رانيا يوسف بشخصية فاطمة، وتعمل موظفة في الشهر العقاري، وهي والدة مايان السيد، فيما تجسد شيرين شخصية زميلتها في العمل، وهي والدة هاجر السراج، وخلال الأحداث تتحدث رانيا يوسف عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شخض مهذب، ونفس الأمر بالنسبة لشيرين التي تتحدث مع رانيا عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شاب مناسب لابنته؛ ليكتشفا أن محمد هو زوج ابنتهما من دون أن يعرف أحد.
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وفي سياق آخر، ينتظر عصام عمر طرح فيلم "سيكو سيكو" في موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2025، ويتقاسم بطولة الفيلم مع طه دسوقي، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: باسم سمرة، تارا عماد، وديانا هشام، فيما يظهر خالد الصاوي كضيف شرف في الأحداث، والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.
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"نص الشعب اسمه محمد" مسلسل اجتماعي لايتمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" من الأعمال الاجتماعية اللايت وتكشف "الخليج 365" عن القصة التي يدور فيها العمل، وتتمحور قصته حول محمد (عصام عمر) مهندس تكييف شاب يعمل في المطار، ويقع في حب فتاتين مختلفتين عن بعضهما تماماً في الطباع؛ فالأولى تلعب دورها مايان السيد وهي رومانسية، والثانية تجسد شخصيتها هاجر السراج وهي مادية لا تفكر سوى في المال، ويقرر الزواج من الاثنتين في ظروف مختلفة.
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https://www.instagram.com/p/DFqZNVmPiTC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة: أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025.. تعرفوا إليهن
كما تظهر الفنانة رانيا يوسف بشخصية فاطمة، وتعمل موظفة في الشهر العقاري، وهي والدة مايان السيد، فيما تجسد شيرين شخصية زميلتها في العمل، وهي والدة هاجر السراج، وخلال الأحداث تتحدث رانيا يوسف عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شخض مهذب، ونفس الأمر بالنسبة لشيرين التي تتحدث مع رانيا عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شاب مناسب لابنته؛ ليكتشفا أن محمد هو زوج ابنتهما من دون أن يعرف أحد.
أبطال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد""نص الشعب اسمه محمد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، ومن بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.
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https://www.instagram.com/p/DFgs9LfOi1y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرأي أيضاً: السينما المصرية تفتح ذراعيها لجيل جديد من النجوم في 2025
وفي سياق آخر، ينتظر عصام عمر طرح فيلم "سيكو سيكو" في موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2025، ويتقاسم بطولة الفيلم مع طه دسوقي، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: باسم سمرة، تارا عماد، وديانا هشام، فيما يظهر خالد الصاوي كضيف شرف في الأحداث، والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».