رمضان 2025.. هكذا ظهرت ميلا الزهراني على الملصق الدعائي لمسلسل فضة

ميلا الزهراني: مسلسل "فضة" قصته قريبة من القلب

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ميلا الزهراني: متأثرة بتجرِبة مسلسل "فضة"

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"هوبال" أحدث الأعمال السينمائية لـ ميلا الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:20 مساءً - أزاحت النجمة السعودية الستار عن الملصق الدعائي الأول لمسلسل ""، الذي سوف تنافس به في الموسم الدرامي الرمضاني المنتظَر، وذلك عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، والذي ظهرت عليه منفردة وعلى وجهها ترتسم علامات من الحزن والحيرة.وأكدت "ميلا" في تعليقها الذي أرفقته بملصق المسلسل، على أن قصته قريبة من القلب؛ لكونها مليئة بالمشاعر الإنسانية التي تأخذ متابعيها لرحلة عنوانها الرئيسي هو الحب، والتي تتخللها العديد من الصراعات قائلة: "انتظرونا في رمضان مع مسلسل فضة. قصة قريبة من القلب، تنبض بالمشاعر الإنسانية، وتأخذكم في رحلة مليئة بالحب، الصراع، والصمود. تأليف طلال مارديني. إخراج عمر إبراهيم".وقد كشفت الفنانة ميلا الزهراني في وقت سابق خلال لقاء إعلامي لها على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تأثُّر نفسيتها بصورة كبيرة وقت تصوير مشاهدها في مسلسل "فضة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وفي نفس الوقت عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل؛ لكونه مختلفاً عن تجارِبها الدرامية السابقة. مكملة: "حبكة المسلسل جعلتني أتأثر بصورة نفسية شديدة وقت تصويره، ولكن في نفس الوقت كنت سعيدة بالمشاركة به؛ لأنه تجرِبة فنية مميزة ومختلفة عن أعمالي السابقة".ودلل على صحة حديثها، البرومو التشويقي لمسلسل "فضة"، والذي ظهرت من خلاله وهي جالسة على كرسي متحرك بأحد المستشفيات، تسترجع جانباً من ماضيها بطريقة الفلاش باك، هذا الجانب رأيناها فيه وهي تسير ببطء شديد والأمطار الغزيرة تهطل عليها، إلى أن تصل لمنزل وتقف أمامه من دون معرفة سبب ذلك، ولكن يبدو أنه يخبّئ العديد من الأسرار.ويضم المسلسل كوكبة أخرى من النجوم، وهم: جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى السمان، عبير أحمد وآخرون. والعمل من تأليف طلال مارديني. ومن إخراج عمر إبراهيم.يمكنكِ قراءة.. رمضان 2025: لقطات رومانسية تجمع دانييلا رحمة بـ معتصم النهار في كواليس مسلسل نفس

تشارك ميلا الزهراني في فيلم "هوبال" الذي يُعرض حالياً في دُور السينما، وتدور أحداث الفيلم السعودي "هوبال"، أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرض مُعدٍ يحتّم على الجميع عدم الاقتراب منها؛ لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلُّص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ من الفنانين، وهم: إبراهيم الحساوي في دَور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دَور الابن "شنار"، ميلا الزهراني في دَور "سرا"، حمدي الفريدي في دَور "بتال"، حمد فرحان في دَور "عساف"، وأمل سامي في دَور "ريفة".



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