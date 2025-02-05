حنين حسين تبدأ فصلًا جديدًا في مشوارها الفني: “ممكن أعيش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة الموهوبة حنين حسين لإطلاق ألبومها المنتظر بشغف، الذي يحمل عنوان “ممكن أعيش”، والمقرر طرحه هذا العام.

مع بداية هذه الرحلة المدهشة، أصدرت حنين الأغنية المنفردة الأولى من الألبوم بنفس الاسم في 16 يناير.

ألبوم “ممكن أعيش”: فصل جديد في مسيرة حنين الفنية

يعتبر “ممكن أعيش” أكثر من مجرد ألبوم؛ فهو فصل جديد وحيوي في مسيرة حنين الفنية. يقدم الألبوم أداءً مميزًا يعكس تطور شخصيتها ونموها الفني، ويتكون من خمس أغنيات قوية تستكشف جوانب مختلفة من رحلتها. مع كلمات تأملية وألحان مؤثرة، يُسجل الألبوم التحول الذي تشهده حنين، حيث تتجه نحو مرحلة جديدة تُعمق ارتباطها بنفسها وجمهورها.

تصف حنين هذا الألبوم بأنه يمثل “ربيعها الجديد”، رمزًا للتجديد والتغيير. إن إصدار الأغنية “ممكن أعيش” ليس فقط تلميحًا لما هو قادم، بل هو دعوة للمستمعين لاستكشاف تجربة موسيقية شخصية ومثيرة. هذا وتتمتع حنين بصوت نسائي نادر يتمثل في “الألتو الثقيل”، مما يجعلها واحدة من أهم الأصوات في الوطن العربي.

مزيج ثقافي فريد

بداية رحلة اصدار الألبوم بدأت مع أغنية “ممكن أعيش” التي تم انتاجها من خلال مزج بين موسيقى البوب وdark trap، مع استخدام آلات تراثية عربية مثل آلة الكولة. ومع هذا المزيج المتنوع من الثقافات الموسيقية، تم تلحين الكلمات باللهجة الخليجية. يجمع هذا العمل بين شاعر خليجي الهوية وملحنين وموزعين مصريين، مما خلق حالة فنية فريدة.

الأغنية من كلمات محمد شريدة، ألحان: د. مصطفى العسال وتوزيع موسيقي وميكس وماستر: إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

مكانة حنين في عالم الموسيقى

لكن هناك المزيد! تفتخر حنين أيضًا بإعلان اختيارها لبرنامج Spotify Equal لشهر يناير 2025، ما يبرز مكانتها كواحدة من أكثر الفنانات الواعدات في المنطقة. يدعم هذا البرنامج الفنانات العالميات، ويمنحهن الفرصة للتألق، واختيار حنين هو دلالة على تأثيرها المتزايد في عالم الموسيقى.

انطلقوا في هذه الرحلة الفنية!

استعدوا للانطلاق في هذه الرحلة الفنية، حيث سيكون الألبوم الكامل متاحًا لاحقًا هذا العام. ولكن لا تفوتوا الفرصة للأحتفال مع حنين والاستماع الى أغنية “ممكن أعيش” على كافة منصات الموسيقى الرقمية.