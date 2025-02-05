شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تنتظر عرض مسلسلها "النصاب" عبر نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة شيرين رضا عرض مسلسلها الجديد عبر منصة نتفليكس الأمريكية والتي يعرض بعنوان "النصاب"، ويشاركها البطولة عدد من الفنانين العرب، منهم علي كاكولي، وفي فؤاد وغيرهم ومن إخراج عصام عبد الحميد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، تعيش المنصة الأمريكية نتفليكس مأزقا جديدا ضمن سلسلة المآزق التي تتعرض لها طول الوقت والتى تتنوع طوال الوقت من تحريف في المحتوى أو تضليل للقصص الحقيقية المستندة على قصة أصلية، لكن تلك المرة المأزق مختلف بعد أن تورطت المنصة في تصريحات لممثلتها كارلا صوفيا جاسكون بطلة فيلم "إميليا بيريز" المرشح لحصد جائزة الأوسكار.

بدأت الواقعة بمنشورات منذ أيام للممثلة المتحولة جنسياً كارلا صوفيا جاسكون، تهاجم فيها الدين الإسلامي بشكل كبير عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وسرعان ما تعرضت لردود فعل عنيفة من قبل الجمهور الإسلامي والمسيحي في أوروبا ودول العالم، وتورطت في قضايا عنصرية قد تنهي مسيرتها الفنية.

وبالرغم من دفاع منصة نتفليكس الأمريكية عن بطلتها في البداية كونها متحولة جنسياً لكن لم تستمر في دعمها بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طالت الممثلة، والقضايا التي تم رفعها ضدها وضد المنصة التي دعمتها ومنحتها بطولة فيلمها.