شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل بمعرض الكتاب: سنرفع قضية ضد عارضة أزياء استخدمت علم الزمالك فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور مدحت العدل في ندوة مناقشة مستقبل الملكية الفكرية في مصر المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبحضور د. حسام لطفي، د. زياد عبد التواب، د. مي حسن، د. هشام عزمي، وأدارها الإعلامي حسين حسني.

وقال الدكتور مدحت العدل خلال الندوة: "لا يفهم البعض مفهوم الملكية الفكرية، ولكنها تحمي حقوق المبدعين والمفكرين والمخترعين من سرعة أفكارهم أو إبداعاتهم"، داعيا الحاضرين إلى ضرورة الاهتمام بتوثيق أي فكرة أو عمل فني أو إبداعي.

كما أشار أن إحدى عارضات الأزياء في برلين استخدمت تيشرت نادي الزمالك دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك متجاوزة حق الملكية الفكرية، لافتا إلى أنه سيرفع قضية ضدها بمساعدة الدكتور حسام لطفي المحامي وأستاذ القانون.

ويسدل الستار اليوم على فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56، وتوافد الزوار من الصباح الباكر على المعرض للاستمتاع باليوم الأخير وشراء الكتب والروايات ومشاهدة العروض الفنية.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وحلت "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.



مدحت العدل