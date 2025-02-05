شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء لجنة الأوسكار ينتقدون فيلم إميليا بيريز بعد منشورات بطلته ضد الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أجنبي، عن انتقادات واسعة وصلت داخل لجنة تحكيم الأوسكار، لفيلم إميليا بيريز، بعد منشورات بطلته كارلا صوفيا جاسكون ضد الدين الإسلامى وعنصريتها التى ظهرت بشكل كبير فى منشوراتها عبر حساباتها المختلفة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة فاريتي، فإن بعض أعضاء لجنة التحكيم فى الأوسكار، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إنه على الرغم من اعتذارات جاسكون وتوسلاتها، فإنهم يبتعدون عنها وعن الفيلم الذي وضعها على رادارهم، وقال أحد أعضاء الأكاديمية: "لقد شعرت بالأسف عليها في البداية، لكنني الآن أشعر وكأنني أقول، "إلى الجحيم بهذا"، وتوقع ناخب ثالث أن يكون للفيلم عواقب وخيمة وأعرب عن تعاطفه مع سالدانا، وقال الناخب: "أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير، لقد ترك طعمًا سيئًا في أفواه الناس، يُسمح للناس بأن يكون لهم آراؤهم، لكنني لا أريد أن أعيش في عالم يتم فيه تسليط الضوء على العنصري والمتعصب ومكافأته، كنت سأصوت لها لأنني اعتقدت حقًا أنها غير عادية، لكن كيف يمكنني ذلك الآن؟ آمل ألا يؤثر ذلك على زوي، لا ينبغي أن يؤثر ذلك حقًا، لا أعتقد أن الناس أغبياء إلى هذا الحد".

جاسكون، التي أصدرت اعتذارًا بعد ساعات من انتشار خبر منشوراتها ثم أجرت مقابلة مع CNN باللغة الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي حجزتها دون تدخل Netflix، تناولت الموقف (مرة أخرى) في منشور على إنستجرام، حيث قامت بوضع علامة على منشورات قائلة: "يريدون إخضاعي لـ"ثقافة الإلغاء"، كتبت "أسأل خبراء هوليوود، والصحفيين الذين يعرفونني وتابعوا مسيرتي المهنية - كيف يمكنني المضي قدمًا؟".

وحصل فيلم Emilia Perez على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز الأوسكار الـ97، وذلك بعدما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب حرائق لوس أنجلوس.

على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.

وسيطر فيلم Emilia Perez على ترشيحات جوائز الأوسكار كالتالى..

1. أفضل فيلم

2. أفضل ممثلة في دور رئيسي

3. أفضل مخرج

4. أفضل ممثلة بدور مساعد

5. أفضل مكياج وتصفيف الشعر

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية

7. أفضل سيناريو مقتبس

8. أفضل تصوير سينمائى

9. أفضل مونتاج

10. أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية

11. أفضل أغنية أصلية

12. أفضل صوت

13. أفضل أغنية أصلية