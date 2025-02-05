شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أحدث أغانيه "سعادة بس" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم أحمد جمال أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "سعادة بس" من كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

واحتفل مؤخرًا المطرب أحمد جمال بخطوبته على فرح الموجى في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب.

وكانت آخر أغنياته "مابيعتذرش" من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات أغنية مابيعتذرش: مابيعترفش بغلطه مره وقلبه قاسي مبيعتبرش ان العتاب في الحب اصلا شيء أساسي قلقان عليه، وخايف لأذيه مع ان عمر القسوة دي ما كانت اختصاصي، وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه واندمه، ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين ده ما يتضمنش، ومايتفهمش إزاي بيتحمل فراقي وما بتصدمش علشان اكيد حبيت زيادة، ومن غبائي واستنى ايه كرهني فيه من ضعفي ليه اتمسكت بيه، وده حبه دائي وده كبرياؤه مضيعه ولا زعلي قادر يمنعه، وسكوتي مبقاش ينفعه والحل فين ده كتير حاولت افهمه مش قصدي اسيبه و اندمه ولو الغياب هيعلمه هبعد سنين.