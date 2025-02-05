شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مسار إجبارى تكشف عن فيديو كليب "مابقتش أخاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فرقة مسار إجباري رسميًا معظم أغاني ألبومها الأخير "مابقتش أخاف"، ليشكل فصلًا جديدًا جريئًا فى رحلتها التى استمرت 20 عامًا، ويرافق الألبوم فيلم وثائقي يحمل نفس الاسم، من إخراج أمير الشناوي، يقدم الفيلم نظرة مقربة على خطوات وطريقة صناعة الفرقة لموسيقاها.

وتستعد فرقة مسار إجباري لإطلاق الفيديو الموسيقي المرتقب لأغنية "مابقتش أخاف" في 5 فبراير، الكليب من إخراج كريم علي، وتظهر في الفيديو كليب الفرقة بنفسها حيث يجسد الكليب صراعهم الشخصي مع الخوف - ليس فقط في موسيقاهم بل في الحياة ككل، ويعكس الكليب جوهر الألبوم: قرار واعٍ بالتغلب على الخوف.

تمثل هذه الأغنية تتويجاً لتشكيلة ناجحة من 11 أغنية فريدة من نوعها، حيث أعادت الفرقة إحياء صوتها المميز بأغاني تشبه كلاسيكياتهم.

مسار إجباري



مسار إجباري



مسار إجباري



مسار إجباري