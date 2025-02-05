شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين عكاشة: والدى بكى بسبب زيزينيا وبحسه فى حسن أرابيسك والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت نسرين أسامة أنور عكاشة عن والدها الراحل وقرب أعماله من الجمهور، وذلك خلال ندوة مناقشة مجموعته القصصية "ظل لا يغيب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور السيناريست محمد هشام عبية، ويديرها على قطب.

وقالت نسرين عكاشة إنها تعيش حاليا على اسم والدها ومكانته وإنجازاته الكبيرة سواء على مستوى الأدب أو التليفزيون، متابعة: "قربه من الناس وحبه دايما يكون قريب منهم، دا اللي ميزه، وإنه كان دايما بيهتم يطلع التركيبات البشرية بوعي وانه يحللها جيدا، عشان كدا شخصياته كانت حقيقية".

كما أشارت إلى أن والدها قبل وفاته كان متأثرا بشكل كبير وبكى لأنه لم يكمل مسلسل زيزينيا لأسباب إنتاجية، لافتة إلى "أنه من الشخصيات القريبة لي بحس حسن أرابيسك فيه منه كتير، ومسلسلي الشهد والدموع وأبو العلا البشري الأقرب ليا".

ويسدل الستار اليوم على فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56، وتوافد الزوار من الصباح الباكر على المعرض للاستمتاع باليوم الأخير و شراء الكتب و الروايات و مشاهدة العروض الفنية.

نسرين عكاشة