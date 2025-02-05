شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هشام عبية بمعرض الكتاب: اخترت أكون صحفى بسبب شخصية كتبها أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث السيناريست محمد هشام عبية عن ارتباطه وتعلقه بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك خلال ندوة مناقشة مجموعته القصصية "ظل لا يغيب" المقامة حاليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور ابنته نسرين ويديرها على قطب.

وقال محمد هشام عبية: "أسامة أنور عكاشة داخل في نسيجنا الفكري والوجداني سواء واحنا صغيرين أو لحد دلوقتي، بنسترجع شخصيات هو كاتبها في كل موقف أو تعبير".

وتابع: "لم أتشرف بلقائه لكن حبيته من التليفزيون والكتب، واخترت أكون صحفي بناءا على شخصية الصحفي في مسلسله "أنا وأنت وبابا في المشمش" كان عندي 11 سنة وكنت عايز وقتها أكون زي الصحفي اللي خلقه أسامة أنور عكاشة.. وانا بشتغل بتعلم منه مهارته في بناء الشخصيات، وان اي عمل ليس هدفه فقط التسلية، وبحاول امشي على خطاه".

ويسدل الستار اليوم على فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56، وتوافد الزوار من الصباح الباكر على المعرض للاستمتاع باليوم الأخير و شراء الكتب و الروايات و مشاهدة العروض الفنية.

محمد هشام عبية بمعرض الكتاب



محمد هشام عبية