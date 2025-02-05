شكرا لقرائتكم خبر عن قولى الحقيقة.. حبيبة سليم تستخدم الذكاء الاصطناعى فى أولى أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة حبيبة سليم، أولى أغانيها والتى تحمل اسم "قولى الحقيقة"، وذلك عبر المنصات المختلفة ويوتيوب، والتى تعد الأولى لها، حيث استخدمت فيها الذكاء الاصطناعى AI.

أغنية قولي الحقيقة كلمات أحمد عبد الفتاح، وألحان حاتم عزت وتوزيع جلال فهمي ومصطفى الأباصيري وتوزيع وتريات هشام مصطفي وميكس وماستر مصطفي رؤوف وإخراج إيهاب ممدوح.

وتألقت حبيبة سليم، في سماء الفن منذ بدايتها، حيث استطاعت أن تترك بصمة خاصة بها في قلوب الجماهير بصوتها المميز وشخصيتها العفوية.