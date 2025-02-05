شكرا لقرائتكم خبر عن مأزق جديد لـ نتفليكس بعد منشورات ممثلة فيلمها المرشح للأوسكار ضد الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش المنصة الأمريكية نتفليكس، مأزقا جديدا ضمن سلسلة المآزق التي تتعرض لها طول الوقت والتى تتنوع طوال الوقت من تحريف في المحتوى أو تضليل للقصص الحقيقية المستندة على قصة أصلية، لكن تلك المرة المأزق مختلف بعد أن تورطت المنصة في تصريحات لممثلتها كارلا صوفيا جاسكون بطلة فيلم "إميليا بيريز" المرشح لحصد جائزة الاوسكار.

بدأت الواقعة بمنشورات منذ أيام للممثلة المتحولة جنسياً كارلا صوفيا جاسكون، تهاجم فيها الدين الإسلامي بشكل كبير عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وسرعان ما تعرضت لردود فعل عنيفة من قبل الجمهور الإسلامي والمسيحي في أوروبا ودول العالم، وتورطت في قضايا عنصرية قد تنهي مسيرتها الفنية.

وبالرغم من دفاع منصة نتفليكس الأمريكية عن بطلتها في البداية كونها متحولة جنسياً لكن لم تستمر في دعمها بعد موجه الانتقادات الواسعة التي طالت الممثلة والقضايا التي تم رفعها ضدها وضد المنصة التي دعمتها ومنحتها بطولة فيلمها.

وتحاول المنصة الأمريكية أن تتبرأ من الممثلة في محاولة لإنقاذ فرص الفيلم في الفوز بجائزة الأوسكار وهو ما أصبح بعيد المنال عنها، وسرعان ما خرجت المنصة وأعلنت عن تبرأها من كارلا صوفيا جاسكون وقالت إن تلك المنشورات فردية ولا تتعلق بآراء المنصة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، كان من المتوقع أن تسافر جاسكون، التي سجلت تاريخًا كأول ممثلة متحولة جنسيًا بشكل علني يتم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، من منزلها في إسبانيا إلى لوس أنجلوس للمرحلة الثانية الحاسمة من حملة الأوسكار، وقد شمل جدول رحلتها المخطط أحداثًا رئيسية ل مثل حفل غداء جوائز AFI يوم الخميس، وجوائز اختيار النقاد يوم الجمعة، وجوائز نقابة المخرجين الأمريكية وجوائز نقابة المنتجين الأمريكية يوم السبت، ومهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي يوم الأحد، ومع ذلك، لم يعد من المتوقع أن تحضر جاسكون أيًا منها.

كانت الممثلة غير معروفة نسبيًا عندما حصلت على الدور الرئيسي الذي غير حياتها في فيلم "إميليا بيريز"، مما يعني أنها حصلت على ما يقرب من 100 ألف يورو (104 آلاف دولار) مقابل دورها في الفيلم، وفقًا لمصدر مطلع على صفقتها، ولم تستجب جاسكون لطلبات التعليق.

وحصل فيلم Emilia Perez على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز الأوسكار الـ97، وذلك بعدما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025، بعد تأجيلها عدة مرات بسبب حرائق لوس أنجلوس.

على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.

وسيطر فيلم Emilia Perez على ترشيحات جوائز الأوسكار كالتالى..

1. أفضل فيلم

2. أفضل ممثلة في دور رئيسي

3. أفضل مخرج

4. أفضل ممثلة بدور مساعد

5. أفضل مكياج وتصفيف الشعر

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية

7. أفضل سيناريو مقتبس

8. أفضل تصوير سينمائى

9. أفضل مونتاج

10. أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية

11. أفضل أغنية أصلية

12. أفضل صوت

13. أفضل أغنية أصلية