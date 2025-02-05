شكرا لقرائتكم خبر عن محامى شيرين عبد الوهاب: المحكمة ألزمت روتانا بتعويض 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا منذ قليل، أكد خلاله أن الدائرة الخامسة كلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533 التى رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة مطالبة بتنفيذ العقد الذى بينهما.

وأشار ياسر قنطوش إلى أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى فى سابقة الفصل فيها بانقضاء العقد للدعوى رقم 601 ق.

وتابع ياسر قنطوش أن المحكمة قضت أيضًا برفض الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، والتى كانت طالبت فيها بوقف بث الأغانى التالية وهم اللى يقابل حبيبى، بتمنى أنساك، ونحتفل، وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيه تعويضا عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائى دون استئناف.