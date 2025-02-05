أول توضيح من طارق العريان حول حذف أغنية أصالة 60 دقيقة حياة

طارق العريان يُثبت ملكيته للأغنية

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إجراءات حذف عشرات الأغاني قريباً

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:30 مساءً - كشف المخرج والمنتجعن الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانةمن موقع "يوتيوب" بعد أكثر من 9 سنوات على طرح الأغنية، وذلك عقب انتشار حالة من الجدل وسط الجمهور على منصات السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية.وقالفي بيان رسمي من مكتبه الإعلامي، إن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو منصة "يوتيوب"؛ حيث أثبتت المنصة أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، وذلك بعدما تقدّم العريان بأوراق ومستندات رسمية تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائياً من قناة الفنانة أصالة.وأضاف طارق العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع، من بينها الأغنية مثار الجدل "60 دقيقة حياة" مع أصالة، وذلك بشكل ودّي مع الجهات والفنانين المعنيين، ولكن من دون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.يمكنكِ قراءة: طارق العريان يكشف تفاصيل التعاون مع عمرو دياب وأغنية الهضبة التي كان سيظهر بها أحمد زكيواستكملفي بيانه، أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال، وكان أول رد من منصة الـ يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي أغنية "60 دقيقة حياة".وأكّد العريان أن أغنية "" ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع؛ حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حالياً. ومن بينها أيضاً أغاني: "خانات الذكريات"، و"الورد البلدي"، و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"؛ إضافة إلى ألبومات: "مهتمة بالتفاصيل"، و"شخصية عنيدة".واضطرلإعلان تفاصيل ما حدث في بيان صحفي رسمي بعد المغالطات والإشاعات والكلام غير الصحيح المتداوَل على منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام، والهجوم الذي تعرّض له من الجماهير من دون علمهم الحقيقة الكاملة وراء ما حدث. مؤكداً أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية ما دامت الحلول الودية والمهنية لم تُجدِ نفعاً.اقرأي أيضاً أصالة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد: باللهجة المصرية ويضم 15 أغنيةيُذكر أن أغنية "" كانت من ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم للفنانة أصالة، وظهر للنور منذ تسع سنوات، وضم عشر أغنيات، من بينها: "ملهمته الوحيدة"، و"خانات الذكريات". وقد حققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان، بجانب العديد من الألبومات والأغاني التي أنتجها من وقتها ولم يستطع الاستفادة من حقوق النشر والتوزيع، رغم مطالباته ومحاولاته العديدة لذلك، ويسير حالياً على نهج الاتجاهات القانونية للمطالبة بحقوقه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».