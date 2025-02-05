فيديو طريف لـ بثينة الرئيسي في كواليس مسلسل سدف.. ما علاقة أنغام؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:30 مساءً - قدّمت الفنانة بثينة الرئيسي مشهداً طريفاً على ترند أغنية "ماجبش سيرتي" لـ أنغام، وذلك في كواليس مسلسل "سدف" الذي تخوض به موسم دراما رمضان المنتظَر.
وقامت بثينة الرئيسي بتوثيق هذا المشهد بمقطع فيديو نشرته عبْر حسابها بموقع الفيديوهات والصور "إنستغرام"، ومن خلاله بدأت تقول كلمات الأغنية مع مقطع "ما جبش سيرتي"؛ لترد عليها الفتاة المساعدة لها بالجملة الشهيرة "إن شاء الله عمره ما جاب".
وجاء التعليق المرفق بالفيديو كالتالي: "ما جابش سيرتي يا نونو، حكمة شهر فبراير 2025 مع نونو قلبها متروسة".
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وكان للفنانة بثينة الرئيسي عملان دراميان في رمضان 2023، الأول بعنوان: "منزل 12" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والغموض، تتخلله خطوط كوميدية. وشاركها بطولة العمل كوكبةٌ من نجوم الخليج، وهم: سعد الفرج، محمد العلوي، عبدالمحسن القفاص، نور الدليمي وآخرون. والعمل من إخراج مناف عبدال. ومن تأليف محمد خالد النشمي.
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وقامت بثينة الرئيسي بتوثيق هذا المشهد بمقطع فيديو نشرته عبْر حسابها بموقع الفيديوهات والصور "إنستغرام"، ومن خلاله بدأت تقول كلمات الأغنية مع مقطع "ما جبش سيرتي"؛ لترد عليها الفتاة المساعدة لها بالجملة الشهيرة "إن شاء الله عمره ما جاب".
وجاء التعليق المرفق بالفيديو كالتالي: "ما جابش سيرتي يا نونو، حكمة شهر فبراير 2025 مع نونو قلبها متروسة".
مسلسل "سدف"ويضم مسلسل "سدف" كوكبة كبيرة من نجوم الخليج، منهم: عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، أحمد إيراج، عبدالله يهمن، غدير السبتي وآخرون. والعمل من تأليف وإخراج محمد أنور محمد.
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يمكنكِ قراءة.. تواجُد قوي للمسلسلات السعودية: أعمال درامية خليجية منتظَر عرضها
أعمال فنية سابقة لـ بثينة الرئيسيكما شاركت بثينة الرئيسي مؤخراً في مسرحية "كاوبوي"، وهو عمل موسيقي استعراضي، من إخراج سعود بو عبيد، ومن تأليف فاطمة العامر.
وكان للفنانة بثينة الرئيسي عملان دراميان في رمضان 2023، الأول بعنوان: "منزل 12" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والغموض، تتخلله خطوط كوميدية. وشاركها بطولة العمل كوكبةٌ من نجوم الخليج، وهم: سعد الفرج، محمد العلوي، عبدالمحسن القفاص، نور الدليمي وآخرون. والعمل من إخراج مناف عبدال. ومن تأليف محمد خالد النشمي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»