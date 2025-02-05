شيرين عبد الوهاب تحسم نزاعها مع شركة روتانا

محامي شيرين عبد الوهاب: أثبتت أنها على حق

تفاصيل النزاع القانوني بين شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:30 مساءً - شهدت ساحات القضاء خلال الآونة الأخيرة خلافاً كبيراً بين الفنانة المصريةوشركة "" للصوتيات والمرئيات انتهى لصالح "شيرين"؛ خاصة بعد أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم جواز نظر الدعوى التي قامت شركة روتانا برفعها ضد الفنانة شيرين مطالبة بتنفيذ العقد الذي بينهما.وزفّ المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب هذا الخبر السار لجمهورها عبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، من خلال منشور جاء كالتالي: "ألف مبروك للفنانة شيرين عبد الوهاب لانتصارها على شركة روتانا، وأنها أثبتت للجميع أنها على حق في انتهاء علاقتها بشركة روتانا".يمكنكِ قراءة.. أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب فوزها بجائزة بيلبورد عربية

يُذكر أن شركة روتانا أقامت دعواها ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب أمام محكمة القاهرة الاقتصادية؛ لمطالبتها بالتعويض المادي، ويبلغ 10 ملايين جنيه، عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض.

وتضمّن التعاقد التوقيع على عقدين: الأول عن الأداء الصوتي، وتبلغ قيمته 10 ملايين جنيه، ويتضمن تقديم 10 أغنيات يتم تصوير اثنتين منها فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة. والعقد الثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، ووصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه، وتقاضت شيرين بالفعل 10 ملايين جنيه تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم أيّة مبالغ عن الأداء الصوتي؛ إذ لم تقُم بتسليم الأغاني.

واندلعت الأزمة بين الطرفين بعد طرح شيرين أربع أغنيات من دون أيّ ذكر للشركة المنتجة، وبعدها أعلنت أنها لن تصبح «ملكاً لأحد» وكشفت عن عزمها إنتاج أعمالها الفنية بنفسها.

أحدث ألبومات شيرين عبدالوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدّى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا "، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، و"بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، "قالك نسيني".



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