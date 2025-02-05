تعرفوا إلى قصة مسلسل قلبي ومفتاحه لـ آسر ياسين ومي عزالدين.. رمضان 2025

مي عز الدين مطلّقة 3 مرات

حيلة ذكية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:30 مساءً - يواصل الثنائي، تصوير مشاهدهما في مسلسلتمهيداً لعرضه فيحيث ينتمي إلى الأعمال المكوّنة من 15 حلقة فقط.وترصد «الخليج 365» أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حيث تظهر مي عز الدين، في دَور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأإلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ لتُفاجئ "عزت" بطلبها الزواج منه. فهل تُكلل علاقتهما بالزواج أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟

مسلسل "قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة. ومن بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

آخر أعمال آسر ياسين

ويسجّل آسر ياسين تواجُده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار". والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل. وإخراج هاني خليفة.



وكان آخر أعمال آسر ياسين: مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي تم عرضه في ديسمبر الماضي. وشارك في بطولته عددٌ من النجوم، وهم: هدى المفتي، صبا مبارك، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل. سيناريو وحوار محمد المصري. وإخراج السدير مسعود. والمسلسل مستوحًى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء وحقق نجاحاً كبيراً.

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مي عزالدين تعود بعد غياب

أما الفنانة مي عز الدين فتعود إلى الظهور في دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن منافسات العام الماضي؛ حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو"، الذي قدّمته بمشاركة: أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون. وتأليف هاني سرحان. وإخراج حسين المنباوي وتم عرضه ضمن مسلسلات دراما رمضان 2023.



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