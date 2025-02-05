المنضمون الجدد والغائبون عن العتاولة 2 في رمضان 2025.. إليكم القائمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:30 مساءً - يدخل "العتاولة 2" كواحد من أبرز المسلسلات المنتظَر عرضها في موسم دراما رمضان 2025؛ خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي تم عرضه في رمضان الماضي، ودخوله في قائمة الأعلى مشاهدة خلال موسم دراما رمضان 2024؛ مما دفع صنّاعه لتقديم جزء ثانٍ، مع إضافة خطوط درامية جديدة، وانضمام نجوم جدد من شأنهم تقديم الإضافة إلى أحداث العمل، وفي هذا التقرير نستعرض لكم المنضمون الجدد والغائبون عن مسلسل "العتاولة 2".

فيفي عبده في صف العتاولة وثراء جبيل زوجة طارق لطفي

https://www.instagram.com/p/DFD7dI6tJWQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFD7dI6tJWQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFD7dI6tJWQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نسرين عدوّة قديمة وجومانا مراد ضيفة شرف

مي كساب وفريدة سيف النصر وصلاح عبد الله أبرز الغائبين

مسلسل "العتاولة 2"

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانةالتي تجسّد شخصية زوجة خضر (طارق لطفي) حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدوّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانةالتي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فتاة تُدعى شوق. فيما تشارك الفنانةكضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: لمى كتكت، وأيضاً راندا عبد السلام.يمكنكِ قراءة: مسلسلات الأجزاء تُنافس بقوة في رمضان 2025وفي المقابل، يغيب عددٌ من النجوم عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بعدما ظهروا في الجزء الأول، ويأتي في مقدمتهم: الفنانة مي كساب التي انتهى دَورها بدخولها السجن خلال أحداث الجزء الأول. وكذلك الفنانالذي انتهى دَوره بعد مقتله على يد مي كساب. فيما تغيب الفنانةعن المشاركة في الجزء الثاني، بعدما أعلن صنّاع العمل انتهاء دَورها في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول. وانضم الفنان مؤمن نور لقائمة الغائبين، بعد مقتله في أحداث الجزء الأول.اقرأي أيضاً.. خاص «الخليج 365» مي كساب: لم أتحمل نفسياً مشهد قتلي لـ"صلاح عبدالله" في "العتاولة"

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.



https://www.instagram.com/p/DFqDQnpNmht/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFqDQnpNmht/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFqDQnpNmht/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».