رمضان 2025.. لقطات رومانسية تجمع دانييلا رحمة بـ معتصم النهار في كواليس مسلسل نفس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:30 مساءً - روّجت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة لمسلسلها الجديد "نفس" المنتظَر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بمقطع فيديو بثّته عبْر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"؛ إذ ظهرت من خلاله برفقة الممثل السوري معتصم النهار وهما يلتقطان مجموعة صور بشكل لافت أمام البحر وسط أجواء رومانسية.

وجاء التعليق الذي كتبته "دانييلا" على الفيديو، كاشفاً عن أسماء الثنائي في المسلسل "روح وغيث".

مسلسل "نفس"

مسلسل "نفس" من تأليف إيمان السعيد. وإخراج إيلي السمعان، ويعَد نافذة على قضايا الحب والتضحيات العاطفية، وكيف تؤثر الصراعات النفسية والاجتماعية في شخصياته، التي تجسّدها نخبة من أبرز النجوم، منهم: معتصم النهار، عابد فهد، إيلي متري، وسام صباغ وآخرون.

سكرين شوت من ستوري حساب دانييلا رحمة على إنستغرام



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مشاركة درامية سابقة

كان آخر تواجُد للفنانة دانييلا رحمة من خلال مسلسل "للموت 3" الذي عُرض في رمضان 2023. وهو العمل الذي حقق في جميع مواسمه نجاحات جماهيرية كبيرة؛ لتحقيقه لنسب مشاهدات مرتفعة في العديد من البلدان العربية. وجاء الجزء الثالث محمّلاً بالعديد من المفاجآت في أحداثه، بعودة "سحر" "ماغي بوغصن"، و"ريم" "دانييلا رحمة" بعد أن ظن الجميع وفاتهما؛ حيث عاد الثنائي بهويات جديدة وعمل لا يتخلله الخطر، إلا أن القدر يجبرهما على العودة إلى عالمهما مرة أخرى.

وشارك في المسلسل عددٌ آخر من النجوم، وهم: يامن حجلي، مهيار خضور، كارول عبود وآخرون. والعمل من إخراج فيليب أسمر. ومن تأليف نادين جابر.



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