شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى تتخلص من حياتها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

تخلصت "سلمى" هنا الزاهد، من حياتها داخل السجن وذلك بعدما تم القبض عليها، حيث كُشِفت كل جرائمها السابقة، فيما قامت بحبس صديقتها ثراء جبيل، بعدما اكتشفت بالصدفة رأس صديقهما "شريف" المفصولة، حيث قتلته سلمى ووضعت رأسه في الثلاجة.

وكشفت الأحداث عن أن سلمى هي من قامت بقتل والدها في طفولتها حيث طعنته بالسكين دفاعا عن والدتها، لتضع والدتها سيمون، بصمات يدها على السكين لتدخل هي السجن بدلا من طفلتها "سلمى" لتحافظ على مستقبلها.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.