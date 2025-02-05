شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يتقدم بالشكر لكل من واساه فى جنازة وعزاء شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى شعبان على تقديم الشكر لكل من واساه فى وفاة شقيقه ماجد شعبان، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من وقف إلى جانبنا وواساني وشاركنا في مصابنا الأليم بوفاة أخي الغالي ماجد، سواءً بحضور الجنازة أو العزاء أو بتقديم التعازي عبر الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف مصطفى شعبان في البوست : "وعذراً لمن لم أستطع الرد عليه، شكر الله سعيكم جميعاً وعظّم أجركم ولا أراكم مكروهاً في عزيز لديكم وغفر الله لأخي وأسكنه فسيح جناته".



مصطفي شعبان يوجه الشكر لكل من واساه

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة النجم مصطفى شعبان فى مصابه الأليم بوفاة شقيقه، حيث وصل إلى قاعه العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد كل من الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وكل من النجوم السقا وخالد النبوى وعمرو يوسف وماجد المصرى وأحمد رزق وطارق علام ورياض الخولى، ومنير مكرم وفتوح، أحمد وشيرى عادل وماجدة زكى ولقاء سويدان وسلوى خطاب والمخرج عمرو عرفة، والكاتب الصحفى خالد صلاح وعماد زيادة ودعاء حكم وطارق النهرى.

وكان مصطفى شعبان قد كتب على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم".

ونعى مصطفى شعبان شقيقه الأصغر الراحل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن مصطفى شعبان يخوض سباق رمضان بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.