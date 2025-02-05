شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأخيرة للراحل صالح العويل من مسلسل جودر 2 والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا الفنان صالح العويل، بعد صراع مع المرض، لكنه حاضر فى دراما رمضان 2025، حيث حقق له الفنان ياسر جلال أمنيته فى العمل بمسلسل جودر 2، ليصور آخر مشاهد له قبل دخوله المستشفى مرة أخرى.

وظهر صالح العويل فى كواليس العمل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

وهو ما دفع نجل صالح العويل لشكره فى أكثر من مناسبة بسبب سؤاله الدائم على والده فى محنته الصحية، وكان آخر أعمال صالح كان مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز.



صالح العويل مع ياسر جلال



صالح العويل مع ياسر جلال



صالح العويل



صالح العويل