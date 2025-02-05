ميرنا وليد - بيروت - الممثلة والمذيعة الإماراتية رؤى الصبان التي تحظى بشعبية كبيرة لا يستهان بها، برزت في مجال الإعلام وأيضاً في مجال التمثيل حيث تعاملت مع أهم المخرجين بينهم علي العلي ومصطفى رشيد، ومن بين مسلسلاتها مسلسل "ممنوع الوقوف" ومسلسل "غمز البارود" ومسلسل "دبي لندن دبي".
الصبان وخلال لقائها بسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر في Joy Awards، تحدثت عن العناوين العريضة التي تعطيها للمهرجان وعن عالمية الحدث والشخصيات السعودية التي تختار تكريمها، ووجهت رسالة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - رؤى الصبان : أعطي هذه العناوين لـJoy Awards والمستشار تركي آل الشيخ أبدع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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