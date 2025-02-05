شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات جديدة لأبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة united studios عن بوسترات فردية جديدة لباقى أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، وتصدر البوسترات الجديدة الفنانين: جيهان خليل، الهام وجدى، خالد أنور، الحان المهدى، تامر فرج، نهى صالح، هناء الشوربجى.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، الهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يفيق من غيبوبة 20 سنة ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

وفي سياق آخر ينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.



جيهان خليل



الحان المهدى



الهام وجدى



خالد انور



نهى صالح



تامر فرج