شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين بطلة الحلقة الخامسة من ساعته وتاريخه 2 بعنوان "خيانة زوجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتناولت الحلقة الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه، التي تعرض يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، عبر فضائية DMC قضية دارت احداثها في محافظة الدقهلية عام 2020، بعنوان "خيانة زوجية"، وتدور أحداثها حول جريمة قتل بدافع الخيانة وسرعان ما انتهت الحلقة بشكل درامي وبالكثير من المفاجآت.

الحلقة الخامسة التي ستعرض الأربعاء بعنوان "خيانة زوجية"، شارك في بطولتها الفنانة نسرين أمين، بجانب أحمد اسامة وسلمى عبدالكريم وعمر حسين من مواهب برنامج كاستنج ، والحلقة من تأليف دينا ماهر واخراج أميرة دياب.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.