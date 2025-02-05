شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح العويل: دفن جثمان والدى في الشرقية غدا والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام صالح العويل فى تصريح لليوم السابع ان تشييع جثمان والده الراحل الفنان صالح العويل سوف يقام غدا في الشرقية، وذلك بعدما رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

صالح العويل سبق أن تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

آخر أعمال صالح العويل

من ناحية أخرى سبق أن كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعتنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب.