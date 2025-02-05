شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أحمد السعد يحتفل بإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا" والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل شركة مزيكا اليوم الأربعاء بإطلاق ألبوم الفنان أحمد سعد، وهو الألبوم الذي ضم 9 أغنيات جديدة وشهد عددا من الألوان الموسيقية، وتعاون سعد في أغنية "حبيبنا" التى تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

وضم الألبوم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادرعبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.