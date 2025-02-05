شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الدشاش" يحقق ربع مليار جنيه في مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد إيرادات بمصر والدول العربية وصلت إلي أكثر من ربع مليار جنيه وجاءت علي النحو التالي حصل علي ٦١ مليون جنيه ايرادات بمصر، وفى الدول العربية إلي أكثر من ١٩٠ مليون جنيه ليصل إجمالي ايراداته حتي الآن إلي أكثر من ربع مليار جنيه.

حيث أحتل المركز الأول في شباك التذاكر المصري وكذلك الأول بشباك التذاكر الكويتي والعراقي منذ نزوله بالسينمات في ٢٤ يوما على التوالي وأيضا قد دخل قائمة ال top 5 في شباك التذاكر السعودي وكذلك الإماراتي في ٢٨ يوما على التوالي منذ عرضه بالسينمات .



"الدشاش" بطولة كل من محمد سعد وباسم سمرة وزينة وخالد الصاوي ونسرين أمين ونسرين طافش و مريم الجندي و رشوان توفيق وإنتاج محمد رشيدي وإخراج سامح عبد العزيز ويتم عرضه الان بجميع دور العرض السينمائية بمصر وجميع الدول العربية.